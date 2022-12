Nina Hagen singt über den "Atomwaffensperrvertrag"

Hierzulande kennt man Nina Hagen ja hauptsächlich wegen eines legendären TV-Moments im Jahr 1979: „Frauen müssen sich anfassen!“, sagte die damals 23-jährige Sängerin in der ORF-Sendung „Club 2“ und legte dabei den Zeigefinger auf ihren Schritt – „nämlich da!“ Damit demonstrierte sie, wie Frau einen Orgasmus bekommt. Heutzutage würde man damit wohl niemanden mehr schockieren, aber damals drehten viele Menschen angewidert den Fernseher ab. Mit Folgen: Wochenlang wurde über die Absetzung der Sendung diskutiert. Dieter Seefranz zog schließlich die Konsequenzen und trat als Moderator des „Club 2“ zurück.

Für Nina Hagen war das natürlich ein Erfolg. Es passte zu ihrem Image als Enfant terrible, als Bürgerschreck, als „Godmother of Punk“, die sich mit Songs wie „Auf'm Bahnhof Zoo“, „Rangehn“ oder „Unbeschreiblich weiblich“ offensiv zu sexueller weiblicher Selbstbestimmung rockte. Hagen legte damit Ende der 1970er-Jahre den Grundstein für New Wave in Deutschland, was dann als Neue Deutsche Welle zunehmend poppige Züge annahm.