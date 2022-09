Nina Ansperger wird neue Leiterin des Museum Gugging

Johann Feilacher werde nach 16 Jahren, 52 Ausstellungen und 25 Publikationen mit Jahresende seine Funktion als künstlerischer Leiter beenden, so Pacher. Johann Feilacher wird dem Art Brut Center in Maria Gugging aber in anderen Funktionen erhalten bleiben. Der selbst auch als Künstler tätige Feilacher hatte seine Tätigkeit als Mitarbeiter des Psychiaters Leo Navratil begonnen, der in der einstigen Nervenheilanstalt Gugging zu künstlerischem Handeln anleitete. Feilacher half mit, die "Künstler aus Gugging" international zu positionieren - und den Begriff zu entstigmatisieren. Der vom Künstler Jean Dubuffet geprägte Begriff „Art Brut“ („rohe Kunst“) ist heute ein Sammelbegriff für Kunst von Menschen, die keine Ausbildung genossen und sich oft am Rand der Gesellschaft befinden, eine seelische Erkrankung kann, muss aber nicht Hintergrund dafür sein.

Ansperger, die nach Stationen am Kunsthaus Graz und dem Fotomuseum Westlicht vor 13 Jahren nach Gugging kam, betonte, ihre Mission sei, "einen Ort der Inklusion, der Partizipation und des offenen Diskurses zu schaffen". Neben den Gugginger Künstlerinnen und Künstlern werde sie zukünftig verstärkt einen Fokus auf Künstlerinnen der internationalen Art Brut legen.

Feilacher selbst kuratierte zum "Abschied" noch eine Ausstellung mit seinen persönlichen Highlights. "brut favorites.! feilacher's choice" (die Interpunktion ist kein Tippfehler, sondern eine Reverenz an den Schreibstil des berühmten "Guggingers" August Walla) ist bis 5. März 2023 im Museum zu sehen.