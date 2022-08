Museum Gugging: Kunst ohne Filter aus aller Welt

Sie ist kraftvoll, seltsam, kompliziert und dank ihrer Unmittelbarkeit doch zugänglich. Sie fängt aber eher selten von sich aus ein Gespräch an: Denn die sogenannte Art Brut steht per Definition außerhalb des traditionellen Kunstsystems, baut nicht auf existierenden Traditionen auf und arbeitet sich nicht an Szene-Codes, Vorbildern oder Meisterfiguren ab. Ihre Künstlerinnen und Künstler – die manchmal, aber nicht ausschließlich in Betreuungseinrichtungen leben – haben vor allem ein Übermaß an Schaffensdrang vorzuweisen.

Dass ihre Werke dennoch miteinander sprechen können, zeigt die aktuelle Sonderausstellung im Museum Gugging: Hier gastiert bis 11. September die „Treger – Saint Silvestre Collection“, die sonst im portugiesischen „Centro de Arte Oliva“ nahe Porto beheimatet ist und zu den weltweit vielfältigsten Kollektionen der Art Brut zählt. „Wie sich Kreativität zur selben Zeit oft ähnlich entwickelt, sieht man selten so gut wie in dieser Sammlung“, erklärt Johann Feilacher, der als künstlerischer Direktor die Präsentation einfädelte und kuratierte.