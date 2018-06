Nilbar Güreş: Die Suche nach verborgenen Spielräumen

Viele von Güreş’ fotografischen Inszenierungen, die in der Werkschau im Linzer Lentos (bis 10.9.) bloß als eine Facette eines vielgestaltigen Werks sichtbar werden, können auf den ersten Blick als schlichte Alltagsszenen durchgehen: Eine Imkerin kümmert sich da um ihre Bienen, vor einer Holzhütte hängt bunte Wäsche – und dahinter küssen sich zwei.

Die Künstlerin, die in Istanbul geboren wurde, in Wien studierte und heute in beiden Städten lebt, hatte sich einst für eine Video-Performance (2006) selbst aus einem Wust von Kopftüchern geschält. Doch sie ist nicht dazu angetreten, anderen in einer vordergründigen Befreiungsgeste das Tuch herunterzureißen: Aus ihren Werken spricht viel eher ein Interesse für die Grenze zwischen dem Sichtbaren und dem Verborgenen, die von Objekten wie (Kopf-)Tüchern gezogen wird, und Respekt für das Leben „dahinter“.