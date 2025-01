"Nightbitch“ auf Disney+: Amy Adams verwandelt sich nachts in eine Hündin

Eine exzellente und völlig uneitle Amy Adams spielt die frustrierte Stay-at-home-Mom zwischen beseelter Mutterliebe und potenziellem Nervenzusammenbruch. Eines Tages machen sich die angestaute Wut und die Erschöpfung in seltsamem Geknurre Luft. Merkwürdige Haarbüschel wachsen auf dem mütterlichen Rücken. Und die streunenden Hunde aus der Umgebung schmiegen sich zärtlich an sie. Mutter und Sohn beginnen ein amüsantes Hundespiel, bei dem sie sich gegenseitig ankläffen und ihr Essen aus Schüssel fressen.

Selbstaufgabe

Geburt und Mutterschaft verändern eine Frau und setzen so etwas wie eine animalische Kettenreaktion in Gang – so die These von Marielle Hellers Adaption des gleichnamigen Romans „Nightbitch“. Die nächtliche Verwandlung der Protagonistin in eine herrliche Hündin erzählt Heller mit ein paar Body-Horror-Einsprengsel, die sie jedoch sofort mit Sitcom-Humor abfedert. Pointierte Dialoge über die schöne, aber auch leidvolle Erfahrung von Mutterschaft zwischen Hingabe und Selbstaufgabe treffen oft den Nagel auf den Kopf, treiben diese Erkenntnisse aber nicht radikal genug weiter – weder im Horrorfach noch in der Sozialsatire. Auch das feministische Selbstermächtigungsende ist allzu versöhnlich, dank Amy Adams als „Nightbitch“ aber trotzdem sehr sehenswert.alexandra seibel