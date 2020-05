Niemeyer: Architekt der vergangenen Zukunft

Brasília mit seinen beein­druckend kühnen Bauten und klaren Linien hat ihn zu einem der bedeutendsten Architekten der Moderne gemacht. In der Nacht auf Donnerstag ist der Brasilianer mit 104 Jahren in seiner Heimatstadt Rio de Janeiro gestorben.

Dort 1907 geboren, ging er bis zuletzt fast täglich in sein Büro, zugleich Werkstatt, im 10. Stock eines älteren Gebäudes mit geschwungenem Balkon an der Avenida Atlantica in Copacabana.

Niemeyer hat Bauten in Frankreich und Italien entworfen, aber auch eine Universität und Moschee in Algerien, die an die Wunderlampe Aladdins erinnert.