Nicole Kidman sieht im neuen Film "wie ein echter Mensch" aus

Als Polizistin mit Alkoholproblem sieht Nicole Kidman gealtert und abgeschabt aus, aber auch seltsam schön – weil ungewohnt und anders.

Oh ja, ich finde auch, dass sie schön aussieht. Sie sieht aus wie ein echter Mensch. Wenn ich mich selbst in den Spiegel schaue, sehe ich vieles von ihr auch in meinem Gesicht. Ich finde es etwas beleidigend, wenn Leute davon sprechen, wie „hässlich“ Nicole in meinem Film ist. Meines Erachtens sieht sie charismatisch und beeindruckend aus. Aber das ist ohnehin das Problem unserer Kultur: Wir betrachten weibliche Stars auf der Leinwand als gerahmtes Objekt. Aber sie weigert sich, das Objekt zu sein. Sie stellt das Zentrum der Geschichte dar, und das gibt ihr Schönheit und Kraft. Ich kann meine Augen nicht abwenden, wenn ich sie auf der Leinwand sehe.

Gab es so etwas wie Vorbilder für ihr strapaziertes Aussehen?

Ja, die gibt es (lacht). Ich studierte eine Unmenge von amerikanischen Polizeifotos von Leuten, die gerade verhaftet worden sind. Viele davon haben ein Alkoholproblem. Ich habe eine fast morbide Faszination an Körpern, die vor unseren Augen auseinanderfallen. Ich konzentrierte mich beispielsweise speziell auf Fotos von Menschen mit Amphetamin-Sucht. Alkohol und Drogen verändern das Aussehen der Haut, der Augen, der Zähne bereits innerhalb eines halben Jahres enorm. Manche Leute finden ja, dass Nicole in dieser Rolle extrem aussieht – aber in Anbetracht ihres Lebenswandels sieht sie meines Erachtens noch ziemlich gut aus (lacht). Aber die Entscheidungen aus der Vergangenheit schlagen sich in ihrem Äußeren nieder. Dieses Rätsel – was in der Vergangenheit passiert ist – versucht der Film zu lösen.