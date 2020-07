Nicolas Mahler für besten deutschsprachigen Comic prämiert

Siegfried Marcus-Preis

Mahler hat sich inÖsterreich unter anderem mit seinen Cartoons für die "Auto-Revue" und "Die Presse" einen Namen gemacht hat und wurde 1999 mit demdesÖAMTC prämiert. Er sei ein "künstlerischer, bisweilen poetischer Minimalist des Zeichenstifts sowie ein Autor mit stets originellem, oft intellektuellem und fast immer skurrilem Humor", heißt es auf der Homepage des Comic-Salons, der vor allem in Deutschland, derund dem französischsprachigen Raum bekannt sei. Viele seiner Originalpublikationen erscheinen, wenn auch in Deutsch verfasst, zuerst in einer Fremdsprache.

Reiche wurde vor allem durch seine Abenteuer des Igels Mecki in "Hörzu" und die Beschreibung der Alltagsnöte des Büroangestellten Strizz in der " Frankfurter Allgemeinen Zeitung" bekannt. "In seiner Arbeit bewahrt Reiche die Wurzeln der klassischen Comic- Kultur. Zugleich schreibt er sie auf grafisch und literarisch höchstem Niveau fort", erklärte die Jury.

Als bester internationaler Comic wurde "Die Unschuldigen" von Gipi ausgezeichnet. Erstmals wurde in diesem Jahr eine eigene Kategorie für Manga, die Comics aus Japan, vergeben. Das preisgekrönte Comic "Barfuß durch Hiroshima" von Keji Nakazawa ist schon 1982 erschienen. "Dieser papiergewordene Schrei nach Frieden und Gerechtigkeit erfährt jetzt im Zuge des Manga-Booms seine verdiente Würdigung", heißt es in der Begründung.