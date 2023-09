Nicht mehr am A... der Welt, sondern im Herzen der Stadt

Künftig gibt es keine programmatischen Unterschiede mehr: Da wie dort werden Eigen- und Koproduktionen präsentiert. Die Saison startet am 5. Oktober in Meidling mit Ewald Palmetshofers „Die Verlorenen“, 2020 von Theater heute zum Stück des Jahres gekürt. Birgit Stöger und Thomas Frank spielen in einer Inszenierung von Maria Sendlhofer. Tags darauf folgt am Petersplatz „Romeo <3 Julia“, einem immersiven Polydrama von Cosmea Spelleken, der Theater heute-Nachwuchsregisseurin 2022.

An beiden Orten wird derzeit umgebaut. In Meidling sind künftig auch Bar und Garderobe barrierefrei zugänglich. Dank Teuerungsausgleich und Investitionsförderung erhält das Theater am Werk heuer 1,5 Millionen Euro an Subventionen – um 600.000 Euro mehr als das Werk X im Jahr 2022.