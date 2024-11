Nicht jeder kann es im Leben bis Level 100 schaffen: Schreiners "Fehlerfrei"

Ja, die Selbstoptimierung ist ein Hund – wenn Perfektion in dieser Welt unerreichbar ist.

Ein mit flinkem philosophischem Geist ausgestatteter Kabarettist wie Christoph Maria Schreiner weiß das natürlich – und deshalb kann er sagen: „Ich steh’ zu all meinen Fehlern – ich mach’ nur keine.“ In seinem zehnten Solo-Programm „Fehlerfrei“ sucht der 35-Jährige, bekannt auch aus der ORF-Show „Fakt oder Fake“, nach der Ideallinie des Lebens. Das ist einerseits sportlich gemeint. Es sage ja auch kein Hürdenläufer über seine Herangehensweise: „Danke Hürde, dass ich an dir wachsen darf.“