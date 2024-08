New York bekommt eine Riesentaube als neues Wahrzeichen

Es wird wohl DER neue Selfie-Spot für New York-Touristen: Ab Oktober wird die riesige Skulptur einer Taube auf einer ehemaligen Bahnbrücke an der 10th Avenue in New York, die heute Teil des "High Line"-Parks ist, installiert. Das Projekt des kolumbianischen Künstlers Ivan Argote wurde am Mittwoch (Ortszeit) als Teil des Programms präsentiert, das in regelmäßigen Abständen Kunst in den öffentlichen Raum New Yorks bringt. Verantwortlich für dieses Projekt ist Cecilia Alemani, auch bekannt als Kuratorin der Venedig-Biennale 2022.