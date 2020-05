New York City Opera muss Bankrott anmelden

Lincoln

An der NYCO begann die Sangeskarriere zahlreicher heute berühmter Künstler wiePlacido Domingo. Die Institution leidet jedoch seit Jahren unter wirtschaftlichen Problemen. 2010 musste die Oper aus demCenter inausziehen und die Zahl ihrer Produktionen verringern. Am Samstag fand mit "Anna Nicole" die letzte Aufführung an der Brooklyn Academy of Music (BAM) statt, an deren Ende einige Musiker in Tränen aufgelöst waren.

Domingo kritisierte im " Wall Street Journal", es sei "schlimm, dass eine so große und reiche Stadt wie New York keine zweite wichtige Opernkompanie unterstützen kann". Bürgermeister Michael Bloomberg hatte im Vorfeld lediglich erklärt, es wäre "traurig", sollte die Oper schließen müssen. Weder die Stadt noch Bloombergs private Stiftung wollten jedoch das Haus retten, wie die " New York Times" am Montag berichtete.