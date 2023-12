Neustart im Burgtheater - mit Maertens und Kušej-Erbstücken

Burgschauspieler Michael Maertens hofft im Burgtheater unter der neuen Direktion „auf einen Neustart, dass man nicht immer das Negative im Kopf hat. Stefan Bachmann kenne ich schon länger und freue mich auf Jens Harzer, Joachim Meyerhoff und Caroline Peters. Ich darf nichts verraten, aber ich weiß, dass ich gleich bei der Eröffnung dabei bin“: Das sagte er im Magazin „News“.

Der neue Direktor Stefan Bachmann „will überhaupt so viel wie möglich übernehmen, ich könnte mir sogar vorstellen, auch etwas von Kušej. Nur will der das leider verbieten, wobei ich nicht sicher bin, dass das überhaupt möglich ist“, heißt es weiter in dem Interview. Das will der scheidende Burgtheaterdirektor Martin Kušej jedoch so nicht stehen lassen: „In der Wiener Gerüchteküche möchte ich nicht mittun - die von einem unserer Ensemblemitglieder gegenüber 'News' aufgestellte Behauptung, ich wolle die Übernahme all meiner Burgtheater-Inszenierungen in die nächste Saison untersagen, ist falsch. Ich kenne die Pläne der neuen künstlerischen Direktion diesbezüglich nicht, aber es sollte doch klar sein, dass ich 'Orpheus steigt herab' nicht für zehn Vorstellungen inszeniere, das wäre ja aberwitzig", heißt es in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Seine Inszenierung des Stückes von Tennessee Williams ist für den 21. März im Burgtheater angekündigt.