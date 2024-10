Neues von den Leftovers aus Wien

Die Leftovers zeigen sich in den 13 neuen Nummer schlecht gelaunt und schlecht frisiert. Die aufgestaute Energie wird an den Instrumenten abgebaut. Dabei fallen einige sehr gelungene Nummern ab. Man gibt sich, was das Tempo betrifft, dieses Mal etwas gelassener, was dem Sound sehr gut steht. Wer eine erfrischende Abwechslung in seiner Rock/Punk/Grunge-Playlist sucht, wird hier fündig.

Livetermine:

6.12. - Stadtwerkstatt/Linz

7.12. - PPC/Graz

16.12. - Arena/Wien