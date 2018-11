Neues Buch von YouTube-Star Michael Buchinger

Was tun, wenn man zu einer Party eingeladen ist, zu der man partout nicht gehen möchte? Ganz klar: Eine Notlüge muss her. Findet zumindest Michael Buchinger. In seinem neuen Buch „Lange Beine, kurze Lügen“, das morgen, Freitag, erscheint, hat er unterhaltsame Episoden gesammelt, in denen er sich mit kleineren bis größeren Unwahrheiten beholfen hat.