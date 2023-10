Neues Buch über Red-Bull-Gründer Didi Mateschitz veröffentlicht

Viechtbauer stand 30 Jahre lang an der Seite des Firmengründers, war Chefjurist und Personalchef des Konzerns und berät nun den Sohn und Alleinerben Mark Mateschitz. Und er sieht das Unternehmen noch lange nicht am wirtschaftlichen Zenit angekommen: "Das Potenzial ist unglaublich." Im Heimatmarkt Österreich liege der Pro-Kopf-Verbrauch des Energydrinks statistisch bei 35 Dosen pro Jahr, in den USA erst bei etwa 13. "Wenn wir alles richtig machen, können wir den Umsatz in den nächsten 15 Jahren noch deutlich steigern."

➤ Mehr lesen: Das Imperium des Dietrich Mateschitz abseits der Dose

Unternehmen stand anfangs an der Kippe

Dabei sei das Unternehmen in den ersten Jahren durchaus an der Kippe gestanden. Mateschitz "hat drei Jahre lang um die Zulassung des Getränks gekämpft und hat öfter gedacht, er werde noch unter der Brücke landen." Während zum Beispiel die deutschen Behörden wegen der stimulierenden Zutaten Koffein, Taurin und Glucuronolactone zunächst strikt bei ihrem Nein geblieben seien, sei in Österreich 1987 eine für das Land typische Lösung gefunden worden. Eine Zulassung durch "Nicht-Untersagung", schreibt Viechtbauer.

Der Autor sieht sein Buch als Orientierungshilfe für neue Beschäftigte, die "die DNA des Konzerns beschreibt", sagte er zu den "Salzburger Nachrichten" (Samstagausgabe). Denn Mateschitz habe großen Wert auf eine Firmenkultur gelegt, in der - angelehnt an den Psychiater und Sinn-Forscher Viktor Frankl - Eigenverantwortung und unbedingter Gestaltungswille tragende Säulen seien. Er habe Frankl auch häufig zitiert, etwa, dass es neben der Freiheitsstatue in New York auch eine Verantwortungsstatue an der Westküste geben müsste.

➤ Goldberger über Mateschitz: "War für mich da, als es mir scheiße ging"