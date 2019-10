Neues Album von Viech: „Niemand wird sich erinnern, dass wir hier waren“

Viele Lieder werden aus der Ich-Perspektive erzählt. Es sind Erinnerungen an die Teenagerjahre, die niemals verklärt, auf schön oder poetisch frisiert werden. Nein, früher war nichts besser. Es war einfach nur anders. „Das ging schnell“ ist so ein wunderschöner Rückblick auf den bisherigen Lebensweg, der den gebürtigen Steirer Paul Plut von der Ramsau über Graz nach Wien geführt hat.

„Ich schwänz Turnen mit einem Brief / Von Kerstin in der Hand / Sie sagt, dass sie mich nicht liebt / Und ich rauch so viel ich kann“, singen Plut und Stranger darin zweistimmig ohne Verbitterung.

Das „Vatersein“ steht Viech erstklassig.

