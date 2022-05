Neues Album von Kendrick Lamar: Die Rap-Krone hält

Wegweiser

Geboren wurde Kendrick Lamar in Duckworth im Juni 1987 in einer Problemgegend von Chicago. Seine Eltern wollten der hohen Kriminalität dort entgehen und zogen in seinen ersten Lebensjahren ausgerechnet nach Compton - in den berüchtigten Gangster-Stadtteil von Los Angeles, der eine Reihe großer Westcoast-Rapper wie Dr. Dre, Ice Cube oder Coolio hervorbrachte.

Als ältestes von vier Kindern fing Lamar mit acht Jahren an zu freestylen. Sein Hauptthema seien dabei Drogen gewesen. Das hat er mal erzählt - und dass die meisten der Kinder in seiner Grundschulklasse mittlerweile tot oder im Gefängnis sind. Seit jeher mit Kriminalität konfrontiert, rappt Lamar bis heute darüber - wie es ist, als junger Schwarzer in Amerika aufzuwachsen, über Armut und Waffengewalt, Vorurteile und Träume.

Lamar hat sich mit seinem Major-Label-Debüt "Good Kid, M.A.A.D. City" (2012) als einer der ambitioniertesten Rapper der Millennial-Generation etabliert. Für sein Nachfolgewerk "To Pimp a Butterfly" (2015) holte er sich eine Reihe von Musikern aus der Jazzszene ins Boot, darunter Kamasi Washington und Thundercat. Dieses Album, "ein Werk über das Leben unter ständiger rassistischer Überwachung“, enthält u. a. den Song "Alright", der zu einer inoffiziellen Black-Lives-Matter-Protesthymne wurde. Seit Jahren gilt er als "State of the Art" des US-Hip-Hop. Als Poet der Stunde eines ganzen Genres: emphatisch, philosophisch, kompromisslos, furchtlos, innovativ.