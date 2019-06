Neues Album von Bruce Springsteen: Zufrieden im milden Westen

Vielleicht passiert das ja, wenn man 230 Shows mit einem Geschichtenerzähler-Soloprogramm am Broadway spielt: Man wird irgendwann mild.

Man hat sich noch einmal dem eigenen Katalog gewidmet, ist noch einmal alles durchgegangen, all die Songs, all die Gefühle, Wut, Liebe, Sehnsucht.

Und dann geht man nach Hause, setzt sich aufs Sofa und ist einfach ... zufrieden.

(Und nicht einmal Donald Trump konnte den überzeugten Linken Springsteen wütend machen. Der Präsident kommt auf Springsteens neuem Album „Western Stars“ nicht vor, weder direkt, noch indirekt. Und das ist ja auch wieder die Höchststrafe.)

„Western Star“, Springsteens 19. Studioalbum, ist sein ... zufriedenstes. Es klingt nach Sonnenschein, nach Westküste, nach Folkrock, nach Soundtracks zu nie gedrehten Filmen.

Springsteen selbst gibt das auch offen zu, als Einflüsse nennt er Glen Campbell, Jimmy Webb und Burt Bacharach: „Ich weiß nicht, ob die Leute diese Einflüsse raushören, aber das hatte ich im Hinterkopf.“

Am deutlichsten zu hören ist dies auf „There Goes My Miracle“: Näher als hier kam er dem Prinzip Schlager noch nie (gemeint ist der klassische amerikanische Schlager, nicht das, was man bei uns in „Starnächten“ zu hören bekommt). Eine Melodie kämpft sich Richtung Himmel.

Ähnlich klingt „Hello Sunshine“: Gemächlich tanzt eine Bass-Linie, die Pedal-Steel-Gitarre weint dazu ganz leise. Es ist ein Lied wie ein Ferientag am See, mit einem Text über Glück und Vergänglichkeit.