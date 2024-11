Neuer Teil von "Bridget Jones": Erster Trailer mit traurigen Nachrichten

In mittlerweile drei Folgen der Filmreihe rund um Bridget Jones , die auf den Romanen von Helen Fielding basiert, sucht eine durchschnittlich attraktive Frau die Liebe ihres Lebens. Am Valentinstag des kommenden Jahres soll der vierte Teil in die Kinos kommen. Und wer die Bücher kennt, wird von einer tragischen Note des ersten Trailers nicht überrascht sein: Jones (gespielt wieder von Renee Zellweger) ist nun "Witwe mit zwei wundervollen Kindern".

Colin Firths Charakter, Mark Darcy, kommt in der Buchreihe bei einem tragischen Unfall ums Leben. Im Trailer zu "Mad About The Boy" nun heißt es, dass Mark Darcy "nur noch in Bridgets Erinnerung" existiert. Dafür gibt es zwei neue potenzielle Liebhaber - und Hugh Grant, der wieder als Daniel Cleaver zu sehen ist.