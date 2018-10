Neuer "Tatort" aus Wien: "Her mit der Marie"

Irgendwo im östlichen Flachland auf der Straße nach Nirgendwo genießen Edin (Faris Rahoma) und Pico ( Christopher Schärf) in einem schmucken Mercedes-Oldtimer ihre Spritztour. Der Ellenbogen hängt weit aus dem Fenster, im Radio läuft „Irgendwann bleib i dann dort“ von S.T.S, es wird geraucht (echte Tschick und „Schwuli-Tschick“, wie Pico zu Edins E-Zigarette sagt) und das Leben in vollen Zügen genossen: „Die Sunn wie Feuer auf der Haut, du riachst des Wasser und nix is laut ... “

Aber diese Idylle täuscht bzw. währt nicht lange, denn die beiden jungen Männer, die als Geldboten für einen alteingesessenen Wiener Großkriminellen namens „Dokta“ unterwegs sind, werden kurz darauf überfallen. Während Pico unverletzt überlebt, hat es Edin hinter sich. Dieser Zwischenfall ist zugleich der Startschuss für den neuen Austro-„ Tatort“ mit dem Titel „Her mit der Marie!“ (Sonntag/14.10./20.15/ ORF2).