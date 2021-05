Neuer "Tatort" aus Wien: Achtung, heiß!

Beim österreichischen "Tatort" haben erst wenige Frauen Regie geführt. Wie sehr wird die Szene noch Männern dominiert?

Vor 20 Jahren war ich im Rahmen der Berlinale bei einem Abendessen eingeladen, das ein TV-Sender für deutschsprachige Regisseure und Regisseurinnen ausgerichtet hatte – unter mehr als hundert Männern war ich dort eine von maximal zehn Frauen. Es ist sehr wichtig, dass es immer mehr Frauen gelingt, den Regie-Beruf auszuüben – nicht zuletzt wegen unseres doch anderen Blickwinkels auf Themen und Geschichten. Das tut dem Filmschaffen gut. Vielfalt bereichert.

Was ist Ihnen als Regisseurin wichtig?

Ich will Geschichten erzählen, die das Publikum auf eine Reise mitnehmen. Ich will meine Geschichten in klaren Bildern erzählen. Dazu gehört auch die Klarheit der Zeichnung der Filmcharaktere, ihre psychologische Ausstattung. Deshalb bestehe ich im Vorfeld auf Einzeltreffen mit allen Schauspielerinnen und Schauspielern. Dort erarbeiten wir das jeweilige Persönlichkeitsbild. Filme drehen sollte immer eine fruchtbare Beziehung sein, ein kreatives Miteinander, ein Ideenaustausch nach allen Richtungen. In der Vorbereitungszeit geschieht dies vor allem zwischen Redaktion, Regie sowie den Schauspielerinnen und Schauspielern. Diesen offenen Prozess liebe ich – es ist für mich eines der spannendsten Seiten meines Berufs.

An was arbeiten Sie gerade?

Ich habe soeben die Arbeit an vier Folgen „SOKO Stuttgart“ abgeschlossen. In den kommenden Tagen habe ich Drehbuch-Besprechungen für einige Folgen von „SOKO Linz“.

Sie drehen sehr viel im „SOKO-Bereich“. Was schätzt man an Ihrer Arbeit als Regisseurin?

Das kann man naturgemäß selbst schwer sagen. Aber ich habe schon besonderes Lob für meine Schauspiel-Führung, die klaren Linien bei den Charakteren und für prägnante Bildsprache erhalten. Das alles gelingt mir auch deshalb, weil ich stets bestrebt bin, mein Kern-Team (Kamera, Schnitt, Regie-Assistenz) zusammenzuhalten. Mit dem strikten Vorsatz, dass uns für jeden Film etwas Neues einfallen muss.