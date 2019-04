Neuer Musikvereins-Chef will Tradition "um das eine oder andere Neue ergänzen“

Auch so kann eine Staffelübergabe ablaufen. Ohne jeden Konflikt, stattdessen mit vielen lobenden Worten von beiden Seiten. Stephan Pauly, der designierte Intendant der Gesellschaft der Musikfreunde und Nachfolger von Langzeitchef Thomas Angyan, präsentierte sich am Montag erstmals den Medien; Angyan selbst sprach die einführenden Worte.„Ich übergebe ein in künstlerischen und finanziellen Belangen einwandfreies Haus“, betonte der mit 30. Juni 2020 nach 32 Jahren an der Spitze des Musikvereins abtretende Angyan. Er freue sich über seinen Nachfolger und werde „für einen sehr harmonischen Übergang sorgen“ so Angyan.

Der 47-jährige Pauly wiederum erklärte, dass er „die Tradition des Hauses“ selbstverständlich bewahren, sie aber „um das eine oder andere Neue“ ergänzen wolle.