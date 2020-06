Neuer Kunsthallen-Chef "löst gerne Probleme"

Als "einen der einflussreichsten Kunstmanager in Europa" präsentierte Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny am Donnerstag den neuen künstlerischen Leiter der Kunsthalle Wien: Wie der KURIER bereits am Mittwoch berichtete, hatte sich der Deutsche Nicolaus Schafhausen gegen 66 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt.

Schafhausen, der zu Wiener Kunstinstitutionen seit Langem gute Kontakte pflegt, hatte seinen Einfluss zuletzt eher außerhalb europäischer Hotspots geltend gemacht: Laut Presseunterlagen ist er derzeit als strategischer Direktor der Kunstinitiativen für die kanadische Shorefront Foundation tätig. Diese sucht u. a. auf der neufundländischen Insel Fogo "im Dialog mit Künstlern und Wissenschaftlern alternative Wege zur Revitalisierung dieses von Abwanderung bedrohten Gebietes." Bis März 2013 soll Schafhausen noch Projekte in Kanada abwickeln können. Den Job in der Kunsthalle tritt er am 1. Oktober 2012 an.