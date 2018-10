Neuer "Kommissar Rex" wird in Kanada gedreht

Auf der kanadischen Insel Neufundland haben die Dreharbeiten für " Rex" (AT) begonnen - noch bis Mitte Dezember entsteht hier die Neuauflage der erfolgreichen Polizei-Serie "Kommissar Rex". John Reardon (er spielte u. a. in der Serie "Van Helsing") hat die Hauptrolle als Detective Charlie Hudson übernommen.Ebenfalls zu sehen sind Mayko Nguyen ("Killjoys") als Pathologin Sarah Truong und Enrico Colantoni ("Flashpoint") als Teamchef Joseph De Luca. Rex wird vom Schäferhund Diesel verkörpert.

Die erste Staffel soll acht Folgen zählen und 2019 beim Sender CityTV ausgestrahlt werden. Hinter dem Projekt stehen Shaftesbury, Pope Productions und die Münchner Beta Film.

Wiedersehen mit Rex in Spielfilmlänge

Als Herrchen von Rex waren zwischen 1994 und 2004 Tobias Moretti, Gedeon Burkhard und Alexander Pschill bei ORF und Sat.1 im Einsatz, ehe Handlung und Produktion 2007 nach Italien verlagert wurden: Bis zur Einstellung 2015 spielte das italienische Spin-off " Rex" dann in Rom, u. a. mit Kaspar Capparoni in der Hauptrolle - allerdings weitaus weniger erfolgreich als in der Wiener Version. Insgesamt entstanden in Österreich und Italien 18 Staffeln, die in 125 Ländern gezeigt wurden.