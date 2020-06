Neuer Festwochen-Intendant: "Motor für den Ausnahmezustand"

"Ich freue mich sehr für Tomas, und ich freue mich sehr für die Wiener Festwochen", so Intendant Markus Hinterhäuser über die "sehr gute, nicht ganz erwartbar gewesene Wahl" zur APA. Gemeinsam hatten sie von 1993 bis 2001 das "Zeitfluss"-Festival geleitet.

Zierhofer-Kin sei "eine kompetente, außerordentlich interessierte, offene Persönlichkeit", die "sehr gut zu einem urbanen Festival wie den Wiener Festwochen passt", so Hinterhäuser, der nach den Festwochen 2016 zu den Salzburger Festspielen wechselt. Bereits 2002 bis 2004 hatte er mit Zierhofer-Kin die gemeinsame Arbeit im Rahmen der Wiener Festwochen fortgesetzt. Während Hinterhäuser später wiederholt zu den Salzburger Festspielen zurückkehrte, übernahm Zierhofer-Kin 2005 die Leitung des donaufestivals in Krems. "Wir haben zehn Jahre in Salzburg außerordentlich intensiv zusammengearbeitet, unsere Wege haben sich seither in andere Richtungen entwickelt", so Hinterhäuser. "Das ist auch völlig in Ordnung."

In Salzburg und Krems habe sich Zierhofer-Kin laut Grünen-Kultursprecher Klaus Werner-Lobo jedenfalls als "ein ausgezeichneter Kenner und vor allem Entdecker hervorragender zeitgemäßer internationaler und heimischer Künstler und Künstlerinnen" hervorgetan. Dementsprechend erfreut ist Werner-Lobo über die "mutige Entscheidung", Zierhofer-Kin als neuen Intendanten der Festwochen einzusetzen, wie es in einer Aussendung heißt.

"Er hat schon bisher wahre Schätze gehoben und in Österreich bekannt gemacht und sich immer abseits ausgetrampelter Pfade des Kulturbetriebs bewegt", so Lobo, der sich von der Neubestellung auch eine "grundlegende strukturelle und künstlerische Neuorientierung" der Festwochen erwartet. "Die Festwochen sollen wieder in die Stadt hineinwirken, aufregen, im öffentlichen Raum sichtbar werden, die lebendige Kulturszene dieser Stadt aktiv einbinden, Orte und Milieus der sozialen und geographischen Peripherie - etwa in den Außenbezirken und unter der Zuwanderungsbevölkerung - neu entdecken und beleben und so für alle Wienerinnen und Wiener unabhängig von Herkunft und sozialem Status sicht-, spür- und angreifbar werden."