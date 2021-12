Neuer "Don Giovanni" an der Staatsoper: Der Verführer darf weiterleben

Was also sieht und hört man in der Staatsoper und via Bildschirm? Man sieht eine dunkle Steingeröllhalde (Bühne: Katrin Lea Tag), in der nur ein Mal ein paar Bäumchen blühen dürfen. Eine Art seelischer Nicht-Raum, eine Kraterlandschaft der verhärteten Gefühle, aus der es für die Protagonisten kein Entkommen zu geben scheint.

Schlösser, Feste, Trinkgelage, wie sie Wolfgang Amadeus Mozart und sein kongenialer Librettist Lorenzo Da Ponte in ihrem Werk skizzieren, gibt es bei Kosky nicht.