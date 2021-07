Neue Welten in alten Büchern

Die Uebersetzerin Swetlana Geier haelt Blumen nach der Verleihung des Preises der Buchmesse in Leipzig am Donnerstag, 22. Maerz 2007. Sie erhielt den Preis fuer ihre Uebersetzung des Dostojewskij-Romans "Ein Gruener Junge". Der Preis wurde in den Kategorien Bellestriktik, Sachbuch/Essayistik und Uebersetzung vergeben. (AP Photo/Eckehard Schulz) ----German translator Swetlana Geier holds flowers during the Leipzig Book Fair award ceremony in Leipzig, eastern Germany, Thursday, March, 22, 2007. She was awarded the prize for her translation of the Dostojevskij novel "A green boy". The award was given in the categories fiction, non-fiction and translations. (AP Photo/Eckehard Schulz)

