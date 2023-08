Neue Vorwürfe im Fall Lindemann: Angeblich sexuelles Verhältnis mit 15-Jähriger

Die heute 28-Jährige erinnert sich an Ferienlagerstimmung, an Kinder, Jugendliche und Eltern, heißt es im Spiegel-Artikel. Sie soll sogar Tagebucheinträge geschrieben haben. "Lindemann habe sie angestarrt, was unangenehm gewesen sei, aber auch aufregend. Sie habe ihm erzählt, dass sie gerade 15 geworden sei.", so ein Auszug aus dem Artikel des Spiegel.

Er war 47, sie 15 Jahre alt

Zu dem Zeitpunkt war Lindemann 47 Jahre alt. Knapp ein Jahr danach, als sie noch 15 war, sei daraus ein sexuelles Verhältnis geworden, was über mehrere Monate gedauert habe, heißt es im Artikel.



Sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen und Minderjährigen sind nicht prinzipiell strafbar. Ab dem 14. Lebensjahr gelten Jugendliche in Deutschland als grundsätzlich einwilligungsfähig.

Allerdings kann Sex mit unter 16-Jährigen strafbar sein, wenn diesen die Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung fehlt, etwa im Fall eines enormen Machtgefälles. Inwiefern strafrechtlich Relevantes vorliegt, ist also offen.