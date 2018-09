Neue Show: Jauch und Assinger stellen ihr Wissen unter Beweis

In der zweiten Runde gilt es, „die Tausend“ – sprich: das Studiopublikum – in puncto Wissen zu übertrumpfen. Erst wenn die Kandidaten auch die drei Quiz-Profis Jauch, Assinger und Kunz besiegt haben, kommen sie ins Finale. Joker gibt es keinen, eine falsche Antwort kann also das Aus bedeuten. „Das ist schon tragisch“, meint Jauch.