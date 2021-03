Neue Serie "We Are Who We Are": Komm in mein Schlafzimmer

Guadagnino nannte die Kaserne, die das Filmteam nachbauen musste, nachdem das US-Verteidigungsministerium die Drehgenehmigung in Vicenza verweigert hatte, Caserma Mauritio Pialati – eine Hommage an einen seiner Lieblingsregisseure, Maurice Pialat. Im Jugendzimmer von Fraser hängt neben den Filmplakaten von Bertoluccis „Der letzte Tango in Paris“ und David Lynchs „Blue Velvet“ ein Poster von dem deutschen Sänger Klaus Nomi, dessen opernhafte Songs über den Ereignissen schweben. Zu Frasers Lieblingsmusik zählt zudem die Hipster-R&B-Musik von Blood Orange: Die immer wiederkehrende Zeile „Come Into My Bedroom“ aus dem Song „Time Will Tell“ zieht sich verführerisch durch die kunstvoll inszenierten Episoden: Sie sind slow burner, aber Dranbleiben zahlt sich unbedingt aus.

„We Are Who We Are“ ist die erste Serie des 49-jährigen Regisseurs, aber womöglich nicht seine letzte. Eine zweite Staffel ist nicht ausgeschlossen, aber als Nächstes steht das Remake von „Scarface“ auf dem Programm.

Was er, außer Filme drehen, am liebsten machen würde, wurde Luca Guadagnino kürzlich gefragt.

Einen Garten anpflanzen, gab er zur Antwort.

Doch der Italiener gilt als Workaholic. Der Garten muss wohl noch etwas warten.