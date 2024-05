Neue Museenkarte ist um 50 % teurer, gestattet aber Mehrfachbesuche

Im Dezember 2018 stellte der damalige Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) die „BundesMuseenCard“ vor. Sie kostete 59 Euro und berechtigte innerhalb eines Jahres zu je einem Eintritt in die Nationalbibliothek und die acht Bundesmuseen. Diese „Streifenkarte“ wurde von der Opposition sogleich heftig kritisiert.

Aber nun, ab 1. Juli, gibt es eine „echte“ Jahreskarte, die unbegrenzten Eintritt in alle 26 Standorte ermöglicht. Mit ihr kann man bei Sonderschauen ungeniert die „fast lane“ nutzen: „Auch bei Ausstellungen mit Timeslot-System ist keine Vorbuchung notwendig“, so Belvedere-Geschäftsführer Wolfgang Bergmann am Montag. „Wir schaffen ein verlockendes All-you-can-see-Angebot.“