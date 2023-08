Neue Messe: Van den Heuvel beackert den Bodenseeraum

Der Traum von einer herausragenden Messe für zeitgenössische Kunst ließ sich in Wien nicht umsetzen. Denn für eine solche braucht es die Unterstützung der öffentlichen Hand. Renger van den Heuvel, viele Jahre Geschäftsführer der Viennacontemporary und danach Gründer der Spark Art Fair in der Marx Halle, realisiert sie nun in Vorarlberg – unter dem Titel Stage Bregenz. Sie inkludiert neben Gegenwartskunst auch Design und Architektur, die erste Ausgabe findet von 22. bis 25. Februar im Festspielhaus von Bregenz statt.