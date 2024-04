Neue Diagonale-Leitung: „Glamour kann nicht schaden“

Der anfängliche Eindruck, dass das Programm heuer mit 48 Beiträgen im Bereich des innovativen Kinos kunstaffiner geworden wäre als bisher, trüge aber, so Dominik Kamalzadeh: Im Vergleich zum Vorjahr habe sich das Volumen nur um ein Einzelprogramm vergrößert.

Tatsächlich aber hätte der Bereich „Innovatives Kino“ – der von experimentellen Langfilmen bis hin zu Animationen und Musikvideos reicht – die meisten Einreichungen gehabt und bilde somit die vielseitige Produktivität der heimischen Filmszene ab: „Die Experimentierfreude des österreichischen Kinos hat eine lange Tradition“, beobachtet Kamalzadeh: „Es gibt wenige Länder, in denen man so großen Variantenreichtum und so viel Verspieltheit findet wie im heimischen Kino.“