Neue Buhlschaft und viele Mythen: Das kommt bei den Salzburger Festspielen 2019

Die offizielle Eröffnungspremiere wird am 27. Juli in der Felsenreitschule Mozarts „Idomeneo“ werden, für den das Regie/Dirigentenduo Peter Sellars und Teodor Currentzis wieder in Salzburg zusammenkommt, das bereits 2017 mit seiner „Clemenza di Tito“ begeistert hatte. Sellars will dabei die aktuellen Fragen der Zeit wie die globale Erwärmung und die Zukunft der Menschheit beleuchten. „Wenn wir über die antiken Erzählungen nachdenken, dann sollten wir das nur aus unserer Gegenwart tun“, freute sich Hinterhäuser über diese Perspektive. Currentzis, der diesesmal das Freiburger Barockorchester und seinen musicAeterna-Chor aus Perm dirigiert, kann dabei auf ein Sängerensemble um Russell Thomas (Idomeneo), Paula Murrihy (Idamante) und Ying Fang (Ilia) zurückgreifen.

Ebenfalls in der Antike angesiedelt ist dann Luigi Cherubinis 1797 uraufgeführte „Medee“, für die der Australier Simon Stone nach seinem umjubelten „Lear“ aus 2017 zu den Festspielen zurückkehrt. Am 30. Juli hat das Stück im Großen Festspielhaus Premiere, wobei Thomas Hengelbrock die Wiener Philharmoniker dirigiert, während Sonya Yoncheva - heuer in der Titelpartie der „Incoronazione di Poppea“ umjubelt - an der Spitze des Sängerensembles steht, in dem sich als Jason auch Pavel Cernoch findet.