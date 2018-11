Neu bei Netflix: Spinoff von Drogendrama "Narcos"

Drei Staffeln lang hat die hauseigene Produktion „ Narcos“ die wahre Geschichte vom unerbitterlichen Drogenkrieg in Kolumbien erzählt, von Korruption, Gewalt und Armut. Die Thematik bleibt bei den zehn neuen Folgen dieselbe, allerdings gibt es einen Ortswechsel: Es geht nach Mexiko – mit neuer (wieder auf wahren Begebenheiten beruhender) Handlung und neuer Besetzung. „ Narcos: Mexico“ wird auch nicht als vierte Staffel, sondern als vollkommen unabhängige Produktion geführt - was Netflix noch einmal in einem eigenen Trailer bekräftigt.