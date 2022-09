Heute in der Staatsoper: Netrebkos Rückkehr, die keine ist

Weil sie rein sängerisch die Größte ist und man sich an Gigantinnen lieber abarbeitet. Weil sie nicht zu jenen zählt, die gerne intensiv proben und oft erst knapp vor einer Aufführung anreist. Weil Interviews nicht zu ihren herausragenden Stärken zählen und sie oft mehr für Konfusion als für Aufklärung sorgt. Und auch, weil sie zuletzt allzu oft an der Seite ihres Mannes Yusif Eyvazov auftrat und die künstlerische Annäherung qualitativ in seine Richtung ging.

Was den russischen Krieg betrifft, reichen die Vorwürfe ihr gegenüber ins Jahr 2014 (Überfall auf die Krim) zurück, weil sie damals für ein zerstörtes Opernhaus in Donezk spendete und Fahnen von Separatisten schwang. Im Februar hatte sie sich zunächst nicht vom russischen Einmarsch distanzieren wollen, Ende März verurteile sie ihn und sprach sogar von „Krieg“, darauf wurde sie von russischen Theater gesperrt. In Wien macht sie nun, was sie viel besser kann als politisch argumentieren: singen. Die Vorstellung war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.