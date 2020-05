Netrebko: Jubel, wenn sie eine Arie singt

Apropos Italianità: Das "Stabat Mater" von Rossini wurde völlig zu Recht immer wieder kritisiert, weil der Komponist in dieses geistliche Werk so viele Opernelemente eingebaut hat, dass es ziemlich oberflächlich wirkt. Positiv formuliert ist es ein sakrales Bravourstück, in dem auch für Orchester und Chor genügend Raum zur weltlichen Entfaltung besteht.



Antonio Pappano nützt diesen mit dem Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dem er als Chef vorsteht, gekonnt aus. Seine Interpretation ist mächtig, klangorientiert, fein ausbalanciert, eigentlich hochromantisch, fast so, als würde er Wagner dirigieren.



Warum er jedoch vor der Pause die Symphonie D-Dur Hob. I:104 von Joseph Haydn zur Aufführung brachte, erschloss sich nicht. Er hat zu Haydn mit diesem Orchester wenig zu sagen und agiert zu vordergründig, zu ästhetisch. Da ist die Haydn-Interpretation längst viel weiter.



KURIER-Wertung: **** von *****