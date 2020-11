Netflixfilm als Comeback: Sophia Loren als Ersatzmutter

Es bleibt in der Familie. Nach zehn Jahren Pause tritt Sophia Loren erstmals wieder für einen Spielfilm vor die Kamera – womöglich nur deswegen, weil ihr Sohn Edoardo Ponti die Regie führte. Die Grande Dame des Italo-Kinos der Sixties kann auch im Alter von 86 noch souverän die Leinwand gebieten. In dem sanftmütigen Jugenddrama „Du hast das Leben vor dir“ (Netflix) spielt sie mit herrlicher Mähne Madame Rosa, eine Holocaust-Überlebende und pensionierte Prostituierte, die sich in einer italienischen Küstenstadt um die vernachlässigten Kinder ihrer Kolleginnen kümmert. Als der 12-jährige Senegalese Momo sie zuerst bestiehlt und dann auch noch in ihre Obsorge gegeben werden soll, wehrt sie sich mit Händen und Füßen. Doch schließlich nimmt sie das rabiate Kind bei sich auf.