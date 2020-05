Nestroy-Premiere: Sommertheater im Oktober

Heute würde man so etwas "well made play" nennen: Die Zwillingsbrüder Kilian und Manfred Blau meiden den Kontakt zu einander. Zu verschieden sind sie: Manfred ein draufgängerischer Soldat und Weiberheld, süchtig nach Gefahr, Kilian ein braver, ängstlicher Handwerker.

Als Manfred in der Klemme steckt - im oben erwähnten Kasten im Schlafzimmer einer Geliebten - springt Kilian für ihn bei der Grenztruppe ein und wird, ohne es zu wollen, zum Helden. Am Ende gibt es eine Doppelhochzeit und die Brüder integrieren die Persönlichkeit des jeweils anderen in ihren Charakter: Kilian hat gelernt, mutig zu werden, Manfred hat erfahren, dass auch ständige Abenteuer nur eine Form von Flucht sind.



Die Inszenierung von Vicki Schubert im Wiener Volkstheater inszeniert dieses durchaus abgründige Stück völlig harmlos, als wär's ein Sommertheater-Schwank auf der Irgendwasburg bei St. Irgendwo an der Oberen Irgendwie. Assoziationen zu Mörbisch drängen sich nicht nur auf, weil Harald Serafin als General routiniert blödelt, auch die Ausstattung ist hochgradig operettig. Nur die Musik (Fritz Rainer verwendet u. a. zwei Stücke von Georg Kreisler) deutet Sollbruchstellen an.