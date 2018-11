Nestroy 2018: Schauspiel-Preise für Peters, Simonischek, Lyssewski

Einen Nestroy gab es für den Toni. Burgschauspieler Peter Simonischek, der als „ Toni Erdmann“ internationale Triumphe feierte, bekam den Preis als bester Schauspieler für seine eindringliche Darstellung des Afzal in „The Who and the What“ von Ayad Akhtar. Simonischek setzte sich hier gegen Herbert Föttinger, Michael Maertens, Jens Harzer und Martin Wuttke durch. Den Preis übernahm Benedikt Simonischek für seinen Vater.

Beste Schauspielerin wurde Caroline Peters für ihre Leistung in „ Hotel Strindberg“ von Simon Stone nach August Strindberg. Sie siegte damit gegen Anja Herden, Sandra Hüller, Aenne Schwarz und die zukünftige Salzburger Buhlschaft Valery Tscheplanowa. Peters war bereits in der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift „Theater heute“ zur „Schauspielerin des Jahres“ gewählt worden. Derzeit ist sie auch in Sönke Wortmanns Komödie „Der Vorname“ im Kino zu sehen.

Der Nestroy für die beste Nebenrolle ging an Dörte Lyssewski, die sich in dieser Kategorie gegen vier Herren durchsetzte. Beste Off–Produktion wurde „Muttersprache Mameloschn“, was die Preisträgerinnen für ihre Statement nutzten: „Kunst muss frei bleiben!“

Die beste Bundesländer-Aufführung kam mit „ Srebrenica“ aus Salzburg, die beste deutschsprachige Aufführung war mit „Die Perser“ (Regie: Ulrich Rasche) bei den Salzburger Festspielen zu sehen.