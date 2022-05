Nesterval begeistert im Prater mit „Sex, Drugs & Budd’n’brooks“

Info: Die Vorstellungen sind praktisch ausverkauft. Aber am 26. Mai gibt es eine zusätzliche Benefizvorstellung, für die Tickets ersteigert werden können. Alle Beteiligten verzichten an diesem Abend auf ihre Gage, die Einnahmen werden vollumfänglich an die Queer Base in Wien gespendet. Man muss bis spätestens Montag, 23.05., um 12 Uhr eine E-Mail an team@nesterval.at schicken - mit der Anzahl Tickets, die man ersteigern möchte, und dem Betrag pro Ticket, den man zu zahlen bereit ist. Die Meistbietenden erhalten den Zuschlag und bekommen die Tickets nach Zahlungseingang per E-Mail zugestellt.