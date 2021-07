"Schnauze voll" von Corona-Maßnahmen - Nena-Konzert abgebrochen

Wie der Tagesspiegel berichtet, sei Nenas Freund, Philip Palm, auf die Bühne gekommen, um die Lage zu beruhigen. Palm soll die aufgebrachten Fans gebeten haben, auf die zugeteilten Plätze zurückgehen, damit das Konzert zu Ende gespielt werden könne.

In den sozialen Medien gaben manche Konzertbesucher an, aufgrund der politischen Botschaften das Konzert bereits vorzeitig verlassen haben. "Querdenker Parolen und nicht eingehaltene Hygienekonzepte kann ich nicht gutheißen", schreibt einer auf Twitter. "Same here! Sind nach 20 Minuten gegangen", lautet eine Antwort auf das Posting.