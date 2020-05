Natalie Wood: Doch kein Unfall?

Laut einem aktuellen Bericht des Instituts für Gerichtsmedizin in Los Angeles stammen die Verletzungen der US-amerikanische Schauspielerin Natalie Wood vor ihrem Ertrinken 1981 nicht notwendigerweise von einem Unfall. Der Bericht, der im Zuge der 2011 wieder aufgenommenen Untersuchung der Todesursache zustande gekommen ist, nährt die seit Jahren immer wieder auftauchenden Spekulationen zum Tod der Schauspielerin. Wood ertrank am 29. November 1981 im Alter von 43 Jahren, als sie in der Bucht von Los Angeles mit ihrem zweiten Ehemann und Schauspielkollegen Robert Wagner sowie dem befreundeten Schauspieler Christopher Walken mit einem Boot unterwegs war.

Laut dem in der " Los Angeles Times" vollständig veröffentlichten Bericht müssten einige der Verletzungen am Körper der Schauspielerin nicht unbedingt durch einen Unfall entstanden sein. "Aufgrund der Blutergüsse am rechten Unterarm, am linken Handgelenk und der Vorderseite des Halses kann der Experte nicht ausschließen, dass diese nicht durch einen Unfall verursacht wurden", heißt es. Als Ergebnis wurde nun die Angabe der Todesursache Woods geändert: Sie lautet jetzt auf "Ertrinken und andere unbestimmte Faktoren" - statt "Tod durch Unfall" wie bisher.

Schiffskapitän Dennis Davern hatte demnach die Abwesenheit von Natalie Wood gegen Mitternacht bemerkt, aber zunächst vermutet, sie sei mit dem Rettungsboot an die Küste gefahren. Wagner schlug dann um 1.30 Uhr Alarm, worauf Woods Leichnam 200 Meter vom Ufer entfernt treibend gefunden wurde. Der Kapitän veröffentlichte 2009 ein Buch über das Thema, in dem er von einem heftigen Streit zwischen Wood und Wagner berichtete. Auch habe Wagner zu lange gewartet, um Hilfe zu rufen.