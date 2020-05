Nächster Akt im Polit-Spiel um den ORF

Dittlbacher könnte laut APA sogar für die politikrelevanten TV-Magazine wie "Report" verantwortlich werden, also noch mehr Macht bekommen. Im ORF spricht man schon vom "roten Mück". Werner Mück war 2002 bis '06 machtbewusster Chefredakteur mit ÖVP-Schlagseite. Dittlbacher gilt aber als umgänglicher. Wrabetz verweist lieber auf das "ZDF-Modell" und betont, er habe die oberste Verantwortung per Gesetz. Und Dittlbacher beteuert, dies sei so auch im ORF-Gesetz und im Redakteursstatut festgehalten. Das unterstreicht Kathrin Zechner, die "keinen Grund für Aufregung sieht. Ich bin TV-Direktorin über alle Abteilungen hinweg, in Anerkennung des gesetzlichen Sonderstatus der Chefredaktion." In ihrem Bereich sollte man handelnde Personen nach Qualifikation beurteilen. "Sie haben sich eine Platzzuordnung nicht verdient."

Verneint wird von den ORF-Chefs gestiegener politischer Druck der Koalitionsparteien, von dem Mitarbeiter berichten. Der ORF habe bei Korruptionsaffären und Inseraten nichts verschwiegen. "Und das ,ZiB2'-Interview mit dem Medien-Staatssekretär zur Inseraten-Angelegenheit war sicher keine Wohlfühlberichterstattung", so Dittlbacher. Allerdings: Just in der "Zeit im Bild" wurde das Top-Thema heruntergespielt.