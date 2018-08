Nadja Bernhard und Hans Bürger: "Wir steigen nicht in den Ring"

Die ORF-„Sommergespräche“ haben immer Topquoten – warum schauen sich die Leute gerade in den warmen Monaten so gerne politische Interviews an, wenn sie eigentlich am See oder im Gastgarten sitzen könnten?

Bernhard: Ich glaube, das hat viel mit Tradition zu tun. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Die „Sommergespräche“ haben schon fast Eventcharakter.

Bürger: Es gibt in Österreich seit 20 Jahren vier unerklärliche Ereignisse: die totale Faszination darüber, wer heuer das Neujahrskonzert dirigiert, wen Herr Lugner zum Opernball einlädt, wer die Buhlschaft in Salzburg ist und wer die „Sommergespräche“ moderiert. Jetzt heißt es sicher wieder: Der Bürger ist wahnsinnig, der hebt sich auf die Bedeutung der Buhlschaft der Salzburger Festspiele (lacht). Aber es gibt ein paar Dinge, die in Österreich Tradition haben. Wenn man sie abschaffen würde, würden die Leute sagen: Schon schade irgendwie.