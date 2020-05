Nada Surf: Grinsekatzen und Obama-Fans

Danach wird gespielt und gesungen, gelacht und gequatscht, vereinzelt getanzt und viel geschunkelt und zum Schluss geben Nada Surf noch unplugged Zugaben, während hinter ihnen bereits die Bühne abgebaut wird. Hach.

Vorwerfen kann man den drei Herrschaften wenig – Lediglich die mangelnde Innovation. Seit 1992 bleiben die New Yorker ihrem melodiösen Indierock treu. Und auch das aktuelle Album „The stars are indifferent“ unterscheidet sich wenig von seinen Vorgängern. Ja, Nada Surf ist keine Band, die provoziert, aneckt oder das Genre neu erfindet. Trotzdem weiß man spätestens ab der Nummer „Waiting For Something“, was diese Truppe von zahlreichen anderen Indie-Klampfe-Combos unterscheidet: das Talent, grandiose Ohrwürmer aus dem Ärmel zu schütteln.