Nachruf: Der jüngere Bruder ist nicht mehr

Die Geschichte der beiden Scott-Brüder, die dieselbe Profession wählten, beginnt im englischen Northumberland. 1937 wird dort Ridley geboren, 1944 Tony. Sie werden in eine strenge Militaristenfamilie geboren, der Vater ist bei den Royal Engineers und meist auf Dienstreise. Beide Brüder studieren am Londoner Royal College of Art. 1968 gründen sie ihre gemeinsame Produktionsfirma Ridley Scott Associates (RSA), die bald zu einer der erfolgreichsten Werbefilmfirmen des Landes wird. 1995 gründen sie in Los Angeles die Produktionsfirma Scott Free Productions. Erfolgreich sind beide: Als Tony 1986 "Top Gun", den damals bahnbrechenden Fliegeractionfilm mit dem jungen Tom Cruise als Star in die Kinos bringt, ist Ridley schon ein Etablierter: Mit dem ersten "Alien"-Teil und seinem ikonischen Sci-Fi-Drama " Blade Runner" hat er bereits einen Fuß in der Hall of Fame des Kinos.