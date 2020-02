Nachruf auf Mirella Freni: Als Karajan zum zweiten Mal weinen musste

Ebenfalls ein häufiger Partner: Frenis zweiter Ehemann – von dem Dirigenten und Vater ihrer einzigen Tochter Leone Magiera ließ sie sich früh scheiden – der bulgarisch-österreichische Bassist Nicolai Ghiaurov. Mit dem 2004 verstorbenen „König der Bässe“ (wie Ghiaurov genannt wurde) war Frenis privates wie berufliches Glück vollkommen.

Die Rollen? Mirella Freni war u. a. die Susanna in Mozarts „Le nozze di Figaro“ und in der Verfilmung von Jean-Pierre Ponnelle. Sie war natürlich die Violetta in Verdis „La Traviata“, die Tatjana in Tschaikowskys „Eugen Onegin“, die Micaela in Bizets „Carmen“ und sie wat die, ja die Mimì in Puccinis „La Bohème“. Auch unter Herbert von Karajan, der nach einer Vorstellung zu Freni meinte: „Ich habe zweimal in meinem Leben geweint: Als meine Mutter starb und jetzt, als Sie auf der Bühne gestorben sind.“ Und Karajan war bekanntlich nicht ein Mann der großen Emotionen.

Wo die Freni sang? Auf allen großen Bühnen der Welt. Egal, ob in Mailand, New York, bei den Salzburger Festspielen oder an der Wiener Staatsoper – die Herzen des Publikums flogen der stets natürlichen, bescheidenen Sängerin zu.