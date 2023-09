Nachbilder des Vordigitalen: Die Künstlerin Agnes Fuchs im mumok

So viele Sinneseindrücke, so wenig Einblick: Für all die Bilder und Zeichen, die tagein, tagaus über Screens aller Art auf uns einprasseln, haben wir doch reichlich wenig Ahnung von den Mechanismen, die diese Informationen zu uns bringen. Technik ist für den meisten abstrakt, und die Möglichkeit, sie einmal aus der Distanz zu betrachten und zu verstehen, ist eher nur eine schwache Hoffnung.

Wenn der Installation der Künstlerin Agnes Fuchs, die noch bis 8. Oktober im Wiener mumok zu sehen ist, etwas gelingt, dann das: Uns mit der Unzulänglichkeit unserer technischen Imagination zu konfrontieren. Es ist vielleicht die sprödeste Ausstellung, die Ihr Rezensent in diesem an spröden Ausstellungen nicht armen Haus jemals gesehen hat – doch immerhin ist es eine Nuss, die kontinuierlich auffordert, in sie hineinzubeißen.